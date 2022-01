Labour hängt Johnsons Konservative in Umfrage ab

Die "Partygate"-Affäre des britischen Premierministers Boris Johnson kostet seine Konservativen zunehmend Unterstützung. Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov für die Zeitung "Times" (Donnerstag) zufolge wuchs der Vorsprung der oppositionellen Labour Party vor Johnsons Tories auf zehn Prozentpunkte - die größte Differenz seit Dezember 2013. Einige Abgeordnete, darunter der schottische Tory-Chef Douglas Ross, haben den Premier bereits zum Rücktritt aufgefordert.

Johnson hatte sich am Mittwoch im Unterhaus für eine Gartenparty in der Downing Street während des ersten Corona-Lockdowns im Mai 2020 entschuldigt. Er habe angenommen, es handle sich um ein Arbeitstreffen. Dies sei rückblickend falsch gewesen. Johnsons Büroleiter hatte per E-Mail etwa 100 Mitarbeiter zu der Zusammenkunft eingeladen und betont: "Bringt Euren eigenen Alkohol mit." Die Opposition fordert Johnsons Rücktritt. Die Zeitung "Daily Mirror" nannte den Premier auf ihrer Titelseite am Donnerstag "eine Schande".