La Strada: Hommage an Fußballer Matthias Sindelar

Eines ungewöhnlichen Themas angenommen hat sich der Brite Lee Simpson für "The Paper Man", die aktuelle Bühnenproduktion der Theatergruppe "Improbable". Seine Version der Lebensgeschichte von Wunderteam-Kicker Matthias Sindelar (1903-1939) erwies sich bei der La-Strada-Premiere am Mittwoch im Grazer Orpheum als seltsames Hybrid aus Tanzperformance, Erzähltheater und Selbsterfahrungstrip.

Der im mährischen Koslau (heute Kozlov) geborene “Papierene” ist der vielleicht der legendärste österreichische Fußballer aller Zeiten. Er wuchs in Wien-Favoriten in einfachsten Verhältnissen auf. Das fußballerischen Ausnahmetalent wurde bald zum Liebling der Fans. Höhepunkt seiner Karriere war die Rolle des Mittelstürmers im österreichischen “Wunderteam”. Zum mutmaßlichen Verhängnis wurde ihm seine anti-nationalsozialistische Haltung und der vorentscheidende erste Treffer beim “Anschluss”-Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und dem zur Ostmark gemachten Österreich. 1939 kamen Sindelar und seine jüdische Lebensgefährtin unter bis heute nicht geklärten Umständen ums Leben.

Diese Geschichte bildet die Basis für die Produktion. Als Bühnenpartner wählte Simpson fünf junge Künstlerinnen. Was das Publikum an diesem tropisch-heißen Sommerabend eineinhalb Stunden lang in Graz zu sehen bekam, war eine Art polymorphe Revue. Simpson bedient sich dabei zahlreicher, nicht immer nahtlos zusammenpassender Ausdrucksformen wie Slapstick, Sitcom, Schattenspiel, Klang- und Lichtinstallation und Impro-Theater.