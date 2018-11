LA Rams in NFL zurück auf der Siegerstraße

Die Los Angeles Rams sind eine Woche nach ihrer ersten Saisonniederlage in der National Football League (NFL) auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Der aktuelle Super-Bowl-Favorit rang die Seattle Seahawks am Sonntag zu Hause mit 36:31 nieder. Die Rams verbesserten ihre Saisonbilanz auf 9:1 Siege, Star-Runningback Todd Gurley erzielte bereits seinen 17. Touchdown dieser Spielzeit.

Die New Orleans Saints, die die bis dahin perfekte Saison der Rams vergangene Woche beendet hatten, feierten mit einem 51:14 bei den Cincinnati Bengals ihren achten Erfolg in Serie. Quarterback Drew Brees ist mit 509 Touchdown-Pässen in seiner Karriere nun Nummer zwei der ewigen NFL-Bestenliste. Jungstar Pat Mahomes führte die Kansas City Chiefs mit einem 26:14 gegen die Arizona Cardinals in Woche zehn zum neunten Saisonsieg.