„La Gomera Street Band“ live am Schlossplatz

Der Hohenemser „Live Förderverein für Livemusikkultur“ veranstaltet am Freitag, dem 16. August 2019, ab 18 Uhr mit der „La Gomera Street Band“ ein Konzert am Schlossplatz.

Dabei handelt es sich um Top-Straßenmusiker aus ganz Europa, die sich regelmäßig auf der Insel „La Gomera“ treffen und nun zu Besuch in Vorarlberg sind. Das Konzert bildet gleichzeitig den Abschluss der beliebten „Musiker Gassa Hocks“, die im Sommer an sonnigen Mittwochen am Schlossplatz stattgefunden haben. Das Konzert findet bei freiem Eintritt und jeder Witterung statt. Beste Bewirtung durch die Lokale am Schlossplatz ist ebenfalls gegeben. Mit freundlicher Unterstützung der Stadt Hohenems.