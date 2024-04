KV-Verhandlungen bei der AUA dauern an

Die Verhandlungen bei der AUA über den Kollektivvertrag des Bordpersonals ziehen sich auch am Dienstagnachmittag weiter. Seit 11 Uhr findet die 19. Verhandlungsrunde zwischen der AUA-Führung und den Arbeitnehmervertretern statt, wie die Gewerkschaft vida mitteilte. Über den Stand der Verhandlungen sei indessen Stillschweigen vereinbart worden, hieß es bereits zu Wochenbeginn von beiden Seiten zur APA.

Offensichtlich ist es bisher nicht gelungen, einen Kompromiss zwischen den Forderungen des Bordpersonals und dem Angebot der Fluglinie zu finden. Der AUA-Bordbetriebsrat und die Gewerkschaft fordern eine Angleichung der AUA-Gehälter an jene der deutschen Muttergesellschaft Lufthansa, was eine Anhebung um bis zu 40 Prozent bedeuten würde. Das Management bietet hingegen über zwei Jahre bis zu 18 Prozent mehr für Piloten und Flugbegleiter und plus 28 Prozent für Co-Piloten. Bei einer stärkeren Erhöhung der Gehälter wären die meisten AUA-Strecken unprofitabel, argumentiert die Unternehmensführung.