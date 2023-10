KV-Runde - Wifo-Experte für kürzere Durchrechnungszeiträume

Wifo-Experte Benjamin Bittschi ist für ein Umdenken bei den Kollektivvertragsverhandlungen, wo traditionell die Inflation der vergangenen zwölf Monate - die sogenannte rollierende Inflation - als Basis für das Feilschen herangezogen wird. Bittschi meinte im Ö1-"Mittagsjournal" man könnte künftig die aktuelle Inflation oder jene der vergangenen drei Monate nehmen. Damit würde auch ein Reallohnverlust bei steigenden Preisen verhindert.

In Österreich verhandelt der Fachverband der Metalltechnischen Industrie am kommenden Freitag in der dritten Runde den Kollektivvertrag (KV) 2024. Für den Fall, dass es zu keiner Einigung kommt, haben die Gewerkschaften bereits Betriebsversammlungen angekündigt. Nach den Metallern startet der Handel in die Herbstlohnrunde.