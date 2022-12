KV-Einigung für die Ordensspitäler - Mitgliederbefragung

Die langen, von einem Warnstreik begleiteten Sonder-Kollektivvertragsverhandlungen für die Wiener Ordensspitäler haben - voraussichtlich - einen Abschluss gefunden. Freitagabend einigte sich die Gewerkschaft vida mit den Arbeitgebern auf Gehaltssteigerungen bis zu 11,2 Prozent ab 1. März sowie einen einmaligen, sozial gestaffelten Teuerungsausgleich zwischen 500 und 1.029 Euro netto. Die Gewerkschaft befragt nun noch die rund 10.000 Mitarbeiter.

Die Schemagehälter und Zulagen im Kollektivvertrag Ordensspitäler sollen ab 1. März 2023 zwischen 8,4 und 11,2 Prozent steigen, mindestens aber um 205 Euro - aliquotiert nach dem Beschäftigungsausmaß. Außerdem sollen alle Beschäftigten eine Einmalzahlung von bis zu 1.029 Euro netto, mindestens jedoch 500 Euro (mit dem Beschäftigungsausmaß aliquotiert) erhalten, gab Gerald Mjka, Vorsitzender des Fachbereichs Gesundheit in der Gewerkschaft vida, in einer Aussendung am Samstag bekannt.