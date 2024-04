KV: Chemische Industrie in 1. Runde ergebnislos

Die erste Kollektivvertrags-Runde für den KV 2024 der 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der chemischen Industrie ist Donnerstagabend ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Am 16. April geht es weiter. Morgen verhandelt dann die Elektro-und Elektronikindustrie für ihre 60.000 Beschäftigten in der zweiten Runde. Basis des Feilschens ist die Inflation der vergangenen zwölf Monate von 6,8 Prozent.

In der Textilindustrie mit ihren 7.500 Beschäftigten gab es bereits eine erste KV-Runde, aus Verhandlungskreisen war zu hören, die Arbeitgeberseite wolle die wöchentliche Normalarbeitszeit von derzeit 38,5 Stundenwochen auf 40 erhöhen - was die Arbeitnehmervertreter zurück gewiesen hätten. Gestern gab es dafür eine KV-Einigung am Bau, dort steigen die Löhne um 7,2 bis 7,8 Prozent.