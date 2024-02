Kutsche bis Kleid: "The Crown"-Requisiten werden versteigert

Ein bisschen Lust auf royalen Flair? Sechs Staffeln lang erzählte "The Crown" vom Leben der britischen Königsfamilie. Das Londoner Auktionshaus Bonhamsnun versteigert nun am Mittwoch (7. Februar) Requisiten wie Möbelstücke, Kostüme und Bühnenbilder aus der Erfolgsserie - von einer nachgebildeten Kutsche der Queen über die Kopie eines Kleids von Lady Di bis zum nachgezimmerten Eingang von Downing Street 10.

Schauspielerin Olivia Colman zum Beispiel stieg in einer Szene als Königin Elizabeth II. in eine goldfarbene Kutsche, die jetzt versteigert werden soll. Die Nachbildung der "Gold State Coach" sei eine der schwierigsten und teuersten Requisiten der Serie gewesen, schreibt das Auktionshaus. Ausgestattet mit rotem Samt und detailreich verziert, soll die Kutsche zwischen 30.000 und 50.000 Pfund (rund 35.000 bis 59.000 Euro) einbringen.

Wer sich für die Kutsche interessiert, sollte ausreichend Platz haben. Ähnlich schwierig dürfte es bei einer anderen Losnummer werden - dem nachgebauten Eingang zum britischen Regierungssitz in der Londoner Downing Street. "Würde es jemanden überraschen, wenn Boris Johnson den Zuschlag erhalten würde, um ihn sich für Partys in seinem Anwesen in Oxfordshire zu sichern?", fragte die Zeitung "Guardian". Das Boulevardblatt "Daily Mail" berichtete von einem angeblichen Angebot des früheren Premierministers.