Kusejs dunkle "Don Karlos"-Inszenierung am Burgtheater

Der Lichtstrahl der beiden im Bühnenraum surrenden Drohnen schmerzt. Er zerreißt die absolute Dunkelheit, die sich im Burgtheater breitgemacht hat. Aber wirklich erhellen? Nein, das gelingt auch diesen Überwachungsapparaten nicht. Stattdessen taumelt der spanischen Hof mit all seinen Protagonisten in Martin Kusejs "Don Karlos"-Inszenierung unweigerlich dem Abgrund entgegen.

Es ist die Liebe zur Stiefmutter, die Don Karlos antreibt, nachdem ihm sein herrischer Vater Elisabeth wegschnappte und selbst ehelichte. Die Distanz zwischen Vater und Sohn, sie könnte größer nicht sein und wird in der völlig leergeräumten Bühne selbst bei nächster Nähe durch den schwarzen Schlund zwischen den Männern verdeutlicht. Als sich Don Karlos mit seinem Schicksal nicht abfinden will, erscheint der Marquis von Posa (Franz Pätzold) wie der Retter in der Not, mit klugen, bedacht gewählten Worten und dem Plan, den Prinzen nach Flandern zu schicken.