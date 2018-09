Kurzschluss am PC verursachte Wohnungsbrand

Durch Brand eines Tablets wurde Wohnung unbenutzbar und die Mieter kündigten.

Dornbirn. Ein Paar mietete in Dornbirn eine Wohnung. Deren Eigentümer ist sehr betagt und schwerst gehbehindert. Die Mieter zahlten eine Kaution in Höhe von 1650 Euro sowie die Miete von 550 Euro. Für einen Monat wurde jedoch irrtümlicherweise doppelte Miete bezahlt.

Gut eineinhalb Jahre später brannte es in der Wohnung und das Domizil konnte längere Zeit nicht mehr benutzt werden. Daraufhin löste das Pärchen den Mietvertrag, räumte die Wohnung und bezahlte auch für den Monat nach dem Brand keine Miete mehr. Der Wohnungseigentümer zahlte jedoch weder Mietkaution noch zu viel bezahlte Miete an die Mieter zurück. Die Mieter klagten den Vermieter und es kam zu einem rechtskräftigen Versäumnisurteil. Der Vermieter hätte die eingeklagten Beträge an die Mieter zurückzahlen müssen, was er jedoch nicht tat. Der Brandschaden in der Wohnung wurde aber von der Gebäudeversicherung übernommen.