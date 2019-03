Kurzschiakrobaten unter sich

Am Bödele fanden die Österreichischen und Vorarlberger Meisterschaften im Firngleiten statt.

Dornbirn. Wenn sich im März die alpine Schisaison dem Ende zuneigt, starten die Kurzschispezialisten mit ihren „Shortcarvern“ und Firngleiter in ihre Rennsaison. Im Frühling werden circa 10 Rennen in Österreich, Liechtenstein und Deutschland durchgeführt. So zeigte sich kürzlich der Skiclub Mühlebach verantwortlich, die Österreichischen und Vorarlberger Meisterschaften im Firngleiten zu veranstalten.