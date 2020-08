Kurzer Prozesstag im langen Grasser-Verfahren

Der 152. Tag im Grasser-Prozess ist am Montag überraschend schnell zu Ende gegangen. Auf Wunsch mehrerer Anwälte hat Richterin Marion Hohenecker vor der Sommerpause drei Tage für Beweisanträge und Stellungnahmen anberaumt, doch diese waren mit ihren Anliegen schon Montagmittag fertig. "Dann fahren wir morgen wieder mit dem Fahrplan des Gerichts fort", so Hohenecker.

Es könnte aber auch die Verschwiegenheitspflicht bei der Bank Austria verletzt worden sein, die als Financier mit der unterlegenen CA Immo um die Wohnungen gerittert hatte - mutmaßte Meischberger. Zeugen aus der Bank hatten in den vergangenen Tagen die Vertraulichkeit im Haus betont, ein Leak lasse sich aber nie ausschließen. Denn rund 30 Personen innerhalb der Bank Austria hätten über das letzte Angebot der CA Immo Bescheid gewusst. Die Bank Austria habe die CA Immo als "Vehikel" vorgeschoben und sei selber an den Bundeswohnungen interessiert gewesen, so Meischberger.

Nach Meischberger ergriff der mitangeklagte Ex-RLB OÖ-Vorstand Georg Starzer das Wort. Er warf dem ebenfalls mitangeklagten Ex-Immofinanz-Chef Karl Petrikovics falsche Aussagen vor. Die RLB OÖ habe die geheime Millionenprovision für Peter Hochegger und Walter Meischberger nicht mitbezahlt, betonte er. Dass Petrikovics behaupte, dass der Anteil der RLB OÖ beim Verkauf der ESG-Wohnungsgesellschaft innerhalb des Konsortiums an die Immofinanz gegenverrechnet werde, damit sei er "mutterseelenallein", so Starzer.

Am Dienstag geht es im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts weiter. Auch am Mittwoch wird verhandelt, bevor es in die August-Pause geht. Für den viertangeklagten Lobbyisten Peter Hochegger dauert der letzte Verhandlungstag vor der Unterbrechung aber nur kurz. Er fliegt am Mittwochnachmittag in seine Wahlheimat Brasilien, für die die Bundesregierung aufgrund der besonders hohen Infektionszahlen im Zuge der Coronapandemie eine Reisewarnung der Stufe sechs erlassen hat.