Kurzer, kräftiger Shakespeare-"Sturm" am Traunsee

Ein Sturm im Seglerparadies bedeutet normalerweise nichts Gutes. Die Salzkammergut Festwochen haben aber am Samstag mit einer eingedampften Fassung von William Shakespeares gleichnamigem Drama im Stadttheater Gmunden das Gegenteil bewiesen. Nestroy-Preisträger Moritz Franz Beichl brachte das reinigende Wetter rund um Prospero und die Geister seiner Vergangenheit in einer Balance aus fokussiert und lustig auf die Bühne und stützte sich dabei auf ein souveränes Darstellertrio.

Im Theaterbereich haben die Festwochen zuletzt aufgerüstet, indem sie die ehemalige Burgtheater-Chefin Karin Bergmann als Spartenleiterin gewinnen konnten. "Sturm" ist nach Arthur Schnitzlers "Reigen" im Vorjahr die zweite eigene Theaterproduktion der Festwochen. Sie kommt in Kooperation mit dem Stadttheater Klagenfurt auf die Bühne, wo Beichls "Sturm" nach drei Aufführungen in Gmunden - inklusive der Premiere am Samstag - ab Herbst zu sehen sein wird.