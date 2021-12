Kurzarbeit bei Steyr Automotive bis Ende Februar verlängert

Nach dem Verkauf des MAN-Werks Steyr an den österreichischen Investor Siegfried Wolf hat das auf Steyr Automotive umfirmierte Unternehmen weiter Kurzarbeit. Diese hat im September begonnen und soll nun bis Ende Februar dauern. Der Bauteilemangel bremst die derzeitige Produktion für MAN nach wie vor ein. Der Umbau auf die Erzeugung von E-Nutzfahrzeuge ab Ende 2022 sei dagegen "voll im Plan", teilte eine Firmensprecherin auf APA-Anfrage mit.

Die weitere Auftragslage werde von MAN bestimmt, weiters vom schwedischen Elektro-Lkw-Start-up Volta, das seine ersten Trucks ab Ende 2022 bei Steyr Automotive in Serie fertigen lassen will. Ende November wurde bekannt, dass das deutsche Logistikunternehmen DB Schenker rund 1.500 Elektrolastwagen kaufen will, die von Volta kommen sollen. Steyr Automotive will Anfang kommenden Jahres erste Mutterfahrzeuge auf Elektrobasis für Busse sowie Light Commercial Vehicles (LCV) - das ist die Branchenbezeichnung für Kleintransporter - herstellen und an die europäischen Anforderungen anpassen.