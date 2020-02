Kurz zufrieden mit Verlauf der EU-Budget-Verhandlungen

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich am Mittwoch nach seiner Unterredung mit EU-Ratspräsident Charles Michel über das EU-Budget positiv zum Verlauf der Gespräche geäußert. "Ich bin wirklich zufrieden, wie die Verhandlungen laufen", sagte Kurz. Österreich ist Teil einer kleinen Gruppe von EU-Ländern, die gegen eine Erhöhung des Beitrags der EU-Mitglieder zum Gemeinschaftsbudget eintreten.

Als "Nettozahler" vertrete Österreich wie Dänemark, die Niederlande, Schweden und Deutschland die Position, dass "die Zahlungen nicht ins Unermessliche" steigen dürfen, so der Kanzler. Mit diesen Staaten sei Österreich "gut abgestimmt". Man wolle eine Überarbeitung des vorliegenden Vorschlags in Höhe von 1,11 Prozent, so Kurz unter Verweis auf den von der EU-Kommission vorgeschlagenen Wert. Dieser erscheint aus österreichischer Sicht zu hoch, Wien will bei einem Prozent der Wirtschaftsleistung bleiben.