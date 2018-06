Kurz zu EU-Vorsitz: "Schubladisierungen" zerstören Union

Etwas mehr als zwei Wochen vor Beginn der EU-Ratspräsidentschaft hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mehreren Zeitungen Interviews zum europapolitischen Kurs der Regierung gegeben. In Anbetracht der Spannungen innerhalb der Union plädiert der Kanzler für ein besseres Miteinander. "Schubladisierungen" würden die EU spalten und zerstören, sagte er etwa dem "Standard" (Samstag-Ausgabe).

Man solle nicht auf jene “herabschauen”, die eine andere Meinung vertreten. “Wenn man in Osteuropa den Eindruck hat, ein EU-Mitglied zweiter Klasse zu sein, dann ist das alles andere als positiv”, sagte Kurz. Eine Trennung in konstruktive und dekonstruktive Kräfte innerhalb der EU lehnt der Kanzler ab. “Sie werden doch nicht glauben, dass ein Viktor Orban oder ein Salvini kompromissfähiger werden, je mehr man von oben auf sie herabschaut.” Zwar dürfe es keine Kompromisse bei Demokratie und Rechtsstaatlichkeit geben, sagte er dem “Standard”, ansonsten sei er aber für das Geltenlassen unterschiedlicher Standpunkte. Das “ständige Erziehen” aller müsse aufhören.

Auf diese Weise könnte die EU geeinter werden, und sich auf jene Punkte konzentrieren, die konsensfähig seien. In Bezug auf die zukünftige Entwicklung der EU zeigte sich Kurz gegenüber dem “Standard” zuversichtlich, dass sich die Konzeption des niederländischen Premiers Mark Rutte, eines seiner “engsten Vertrauten und Verbündeten”, durchsetzen werde: Eine Union, die sich in “weniger Bereichen einmischt, aber fokussierter ist bei den wichtigen Dingen.” In Bezug auf den Ratsvorsitz seien das der Außengrenzschutz, die Sicherheitspolitik, Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, der Bereich Digitalisierung und die Heranführung der Westbalkan-Staaten an die Union.