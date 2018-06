Kurz bei der EVP-Studientagung in München

Kurz zeigt Kompromissbereitschaft in Sachen EU-Finanzrahmen

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) lässt im Zusammenhang mit den Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union Kompromissbereitschaft anklingen. Zugleich forderte Kurz bei einer Studientagung der Europäischen Volkspartei (EVP) in München die EU neuerlich zu mehr Sparsamkeit in der Verwaltung auf und sprach dabei etwa die Verkleinerung der Kommission an.

Außerdem tritt der Bundeskanzler für lediglich einen Sitz des EU-Parlaments ein, das derzeit in Straßburg sowie in Brüssel tagt. Die Diskussion über das EU-Budget sollte “sachlich und nicht mit übertriebenen Emotionen” geführt werden, meinte Kurz. Mit dem Vorschlag der EU-Kommission, den Finanzrahmen auf 1,11 Prozent der Wirtschaftsleistung zu erhöhen, ist der Kanzler noch immer nicht zufrieden. Gleiches gilt für die vom EU-Parlament geforderten 1,3 Prozent. “Einige Länder wie Österreich sind der Meinung, dass es auch möglich sein sollte, mit 1 Prozent auszukommen.”

Laut Kurz sollte man im Rahmen der Budgetverhandlungen “gewisse Förderprogramme” hinterfragen und etwa auch den nationalen Anteil an gemeinsam mit der EU finanzierten Projekten erhöhen. Damit ließen sich Spielräume für wichtige Vorhaben wie den Schutz der Außengrenzen gewinnen. Eine ungesteuerte Migration ohne Schutz der Außengrenzen bedeute das Ende Europas ohne Grenzen nach innen, warnte Kurz seine europäischen Parteikollegen.

Kurz zeigte sich jedenfalls optimistisch, dass man in Sachen Finanzrahmen zu einer gemeinsamen Lösung kommen werde. “Am Ende des Tages muss ein Kompromiss herauskommen. Wir müssen uns einigen, um handlungsfähig zu sein.”

EU-Finanzkommissar Günther Oettinger gab sich in München ebenfalls zuversichtlich, dass es bis März 2019 einen Kompromiss beim Finanzrahmen geben könnte. Unterstützung dafür hatte bei der EVP-Tagung auch Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel zugesagt. “Wir müssen den Haushalt vor den Europawahlen abschließen”, meinte Merkel. Wenn sie sich vorstelle, dass das Ergebnis der Wahl im Mai 2019 ein schwieriges sein werde und es danach mit der Bestellung einer neuen EU-Kommission eine “lange Institutionen-Bildung” geben werde, dann sehe sie die Handlungsfähigkeit Europas in Gefahr. “Ich werde mich im Europäischen Rat mit aller Kraft dafür einsetzen, dass wir den Stier bei den Hörnern packen”, sagte Merkel.

Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (ÖVP) spricht sich – wie die EU-Kommission – für ein höheres Forschungsförderungsbudget beim mehrjährigen EU-Finanzrahmen 2021-2027 aus. Mit deren Plänen für das Programm “Horizont Europa” ist Faßmann zufrieden. Zuletzt wurden für sieben Jahre 80 Milliarden Euro budgetiert, im nächsten Finanzrahmen sollen es um die 100 Milliarden Euro werden.

“Ich finde, dass die Aufstockung auf 100 Milliarden Euro schon eine sehr beachtliche ist, weil man muss berücksichtigen, dass Großbritannien als Nachfrager ja letztlich ausfällt, damit bleibt für die verbleibenden Mitgliedsstaaten netto mehr übrig. Das Europäische Parlament hätte gerne einen noch höheren Betrag, aber wenn wir in dieser Größenordnung dreistellig bleiben, wäre ich als Forschungsminister sehr sehr zufrieden”, sagte Faßmann in Brüssel gegenüber der APA und dem ORF.