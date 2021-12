Kurz wird "Global Strategist" bei Investor Thiel

Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird "Global Strategist" bei Thiel Capital, einer Firma des deutschstämmigen US-Investors Peter Thiel. Das bestätigte Kurz der "Krone" (Donnerstag-Ausgabe) und "Heute". Bekannt wurde Thiel als Mitgründer des Online-Bezahldiensts Paypal sowie der Datenanalysefirma Palantir und als Kapitalgeber des sozialen Netzwerks Facebook Anfang der 2000er Jahre. Politisch unterstützte er Ex-US-Präsident Donald Trump.

Die Firma hat ihren Sitz in Kalifornien und ist eine von mehreren geschäftlichen Initiativen von Thiel. Der Milliardär investiert hauptsächlich in Technologieunternehmen, steckt sein Geld aber auch in den (legalen) Cannabismarkt und will etwa im Rahmen des "Seasteading"-Projekts schwimmende Städte errichten.