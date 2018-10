Kurz will bei EU-Asien-Gipfel über Zusammenarbeit sprechen

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will beim EU-Asien-Gipfel über alle Bereiche der Zusammenarbeit sprechen. Das betreffe auch die Frage von Menschen- und Bürgerrechten. "Vor allem was den Bereich der Internet-Kriminalität betrifft, erwarten wir eine stärkere Zusammenarbeit." Cybersicherheit sei sowohl für Asien als auch die EU ein wesentliches Thema, betonte der Bundeskanzler am Freitag.

Asien sei die Region mit dem größten Wirtschaftswachstum weltweit, China werde bald die größte Volkswirtschaft der Welt sein, so Kurz. Österreich als exportorientiertes Land sehe “im Austausch mit den Asiaten vor allem wirtschaftliche Chancen.” Daher setze sich die EU für einen “fairen gerechten Freihandel ein, der gerade von manchen in der Welt infrage gestellt wird”.

Außerdem brauche es Zusammenarbeit im Bereich des Multilateralismus, “auch das ist heute nicht mehr so selbstverständlich, wie es einmal war”. Gerade im Kampf gegen den Klimawandel sei es wichtig, die asiatischen Staaten als Partner zu gewinnen. “Asien und Europa stellen zusammen zwei Drittel der Weltbevölkerung und die asiatischen Staaten sind die Region mit dem größten Energiebedarf weltweit”, so Kurz. Daher sei es wichtig, hier an einem Strang zu ziehen.