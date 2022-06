Kurz-Vertrauter Fleischmann kommt in den U-Ausschuss

Wie tags zuvor werden auch am Donnerstag im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss neuerlich von türkisen Ministerien beauftragte Studien, Umfragen und Inserate eine gewichtige Rolle spielen. Geladen ist mit Gerald Fleischmann ein enger Vertrauter von Ex-Kanzler Sebastian Kurz und der ehemalige Bauernbund-Funktionär Paul Unterhuber als Leiter des Umfrageinstituts Demox.

Letzteres ist in den Fokus des U-Ausschusses geraten, weil die Oppositionsfraktionen wie auch die Grünen vermuten, dass ÖVP-geführte Ministerien für die Partei dienliche Umfragen dort in Auftrag gegeben haben. Unterhuber ist am Vormittag dran.