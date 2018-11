Kurz verteidigt neue Mindestsicherung

Bundeskanzler Kurz (ÖVP) verteidigte im ZIB-2-Gespräch die Neuaufstellung der Mindestsicherung. Das Paket ist am Mittwoch im Ministerrat vorgestellt worden, es gab heftige Kritik von Opposition und Caritas.

Die Regierung hat am Mittwoch die Details ihrer Mindestsicherungs-Reform vorgestellt. Zuwanderer mit schlechten Deutschkenntnissen und Familien mit Kindern müssen mit Kürzungen rechnen. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vize Heinz-Christian Strache (FPÖ) lobten das Modell als fair und gerecht, scharfe Kritik kam von der Opposition. In einem Punkt ist die Koalition aber bereits zurückgerudert.

Außerdem kündigte Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) nach dem Ministerrat an, dass künftig auch die Kinderabsetzbeträge von der Mindestsicherung abgezogen werden sollen. Das wären dann noch einmal 58 Euro weniger pro Kind und Monat. Zumindest das kommt nun aber doch nicht, wie das Sozialministerium der APA am Mittwochnachmittag mitteilte. “Die Anrechnung der Kinderabsetzbeträge (58,40 pro Monat und pro Kind) sowie der Alleinverdienerabsetzbetrag werden bei der Sozialhilfe nicht mindernd angerechnet”, deponierte ein Sprecher – und sprach von einem “Fehler in der Unterlage” zur Mindestsicherungs-Reform.

Von der Regierung hervorgestrichen wurde nach dem Ministerrat am Mittwoch der geplante Zuschlag für Alleinerziehende. Alleinerzieherinnen erhalten nämlich monatliche Zuschläge, die die Kürzung der Kinderzuschläge ausgleichen oder abfedern sollen. “Wir nehmen das Problem der Kinderarmut ernst”, betonte Strache diesbezüglich. Allerdings sinken auch hier die Zuschläge pro Kind mit steigender Kinderzahl ab. 155 Euro mehr erhalten behinderte Mindestsicherungsbezieher. “Wir sind in manchen Bereichen ein Stück weit großzügiger geworden”, befand Kurz diesbezüglich.

Entgegengekommen ist die Regierung auch den westlichen Bundesländern und Wien: Sie können zusätzlich zur regulären Mindestsicherung noch weitere “Sachleistungen” finanzieren, um etwa die hohen Wohnkosten in Städten wie Innsbruck oder Salzburg auszugleichen. Dies wird zwar mit 30 Prozent der Mindestsicherung gedeckelt und ist immer noch niedriger als die derzeit höchste Mindestsicherung in Tirol und Salzburg. Dennoch bietet das System mehr Flexibilität als die Regierungspläne vom Mai.

Scharfe Kritik kam auch von der Opposition auf Bundesebene. SP-Sozialsprecher Josef Muchitsch kritisierte vor allem die Kürzungen bei Familien mit Kindern. Hier von Treffsicherheit und “neuer Gerechtigkeit” zu sprechen, sei “mehr als unwürdig”. Für die Liste “Jetzt” (vormals Liste Pilz) vermutet Sozialsprecherin Daniela Holzinger, dass die Regierung weiterhin an der Einführung von “Hartz IV” in Österreich arbeitet. Und die NEOS fordern die Zusammenführung von Mindestsicherung und Notstandshilfe.

Apropos: Was die für 2019 geplante Zusammenlegung von Arbeitslosengeld und Notstandshilfe angeht, versuchte die Regierungsspitze am Mittwoch zu beruhigen. Sowohl Strache als auch Kurz betonten, dass ein unbefristeter Bezug der Notstandshilfe (bzw. Arbeitslosengeld Neu) für Langzeit-Erwerbstätige auch weiterhin möglich sein soll. Wer 10 bis 15 Jahre eingezahlt hat und mit 40 arbeitslos wird, soll demnach nicht in die Mindestsicherung fallen. Für kürzer Erwerbstätige ist ein Wechsel vom Arbeitslosengeld in die Mindestsicherung aber wohl angedacht. Details dazu soll es 2019 geben.