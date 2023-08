Kurz und Erdogan bei Orbán in Budapest

Anlässlich des ungarischen Nationalfeiertages am Sonntag und der stattfindenden Leichtathletik-Weltmeisterschaft sind zahlreiche internationale Staats- und Regierungschefs in Budapest angereist. Unter anderen hatte der ungarische Premier Viktor Orbán den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, seinen serbischen Amtskollegen Aleksandar Vučić, den Präsidenten der bosnischen Republika Srpska, Milorad Dodik, und auch Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) eingeladen.

Im Fokus von Erdogans Besuch in Budapest standen die ungarisch-türkischen Beziehungen. Die beiden Länder würden ihre "strategische Partnerschaft" nun auf die nächste Stufe heben wollen, heißt es in einer Meldung der ungarischen Nachrichtenagentur MTI am Montag. Bei einem erneuten Besuch Erdogans in Ungarn solle ein Abkommen unterzeichnet werden, das eine "vorrangige strategische Partnerschaft" begründe und gegenseitige Hilfe in Notsituationen anbieten würde. Der Besuch werde am 18. Dezember stattfinden.