Kurz trifft in Berlin Schäuble, Drosten und Firmenchefs

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) reist am Dienstag nach Berlin. Auf Einladung des Bundesverbands der deutschen Industrie (BDI) wird Kurz in der deutschen Hauptstadt beim "Tag der Industrie" eine Rede halten. Darüber hinaus besucht der Bundeskanzler die Universitätsklinik Charité und trifft dort im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie den bekannten Virologen Christian Drosten. Weiters ist ein Arbeitsgespräch mit dem Bundestagspräsidenten, Wolfgang Schäuble (CDU), geplant.

Beim "Tag der Industrie" des BDI werden unter anderem auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) oder FDP-Chef Christian Lindner auftreten. Es sind zudem Treffen mit Firmenchefs geplant, wie mit der CEO von ThyssenKrupp, Martina Merz, oder dem CEO von BASF, Martin Brudermüller. Am Montag sprach Kurz im Vorfeld der Reise in einer Videokonferenz mit Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel über die Pandemie-Entwicklung in Europa. "Die Situation entwickelt sich in Deutschland wie in Österreich sehr gut, mit niedrigen Ansteckungszahlen", zeigte sich Kurz laut Bundeskanzleramt erfreut.