Kurz sieht Fortschritte beim Thema Migration in der EU

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Mittwochabend nach dem Abendessen der EU-27 betont, dass er "bei der Frage der Migration wesentlich positiver" sei als beim Brexit.

Es sei gelungen, den Fokus auf den Schutz der Außengrenze zu legen, so Kurz, die sinkenden Zahlen zeigten dies. Zwar gebe es noch unterschiedliche Zugänge, was die Ausgestaltung des Mandats von Frontex betreffe, doch glaube er hier an eine Einigung. “In Deutschland kommen aber immer noch mehr Menschen an, als an vielen Ländern an der Außengrenze”, erklärte Kurz. So zu tun, als wären die Länder an der Außengrenze am stärksten betroffen, entspricht “nicht wirklich den Zahlen, Daten und Fakten”. “In den Jahren 2015, 2016, 2017 und 2018 sind die hauptbetroffenen Länder, was Asylanträge betrifft, in Mitteleuropa und nicht an der EU-Außengrenze.”