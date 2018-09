Kurz reist zu Al-Sisi, Merkel und Macron

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verstärkt im Vorfeld des informellen EU-Gipfels in Salzburg seine Reisetätigkeit. Am Sonntag fliegt der Kanzler in der Früh mit EU-Ratspräsident Donald Tusk nach Kairo, um sich mit Präsident Abdel Fattah al-Sisi über einen "möglichen zukünftigen Gipfel zwischen der EU und der Liga der Arabischen Staaten" auszutauschen, wie es aus dem Kanzleramt hieß.

Von Kairo geht es nach Berlin weiter, wo Kurz am Sonntagabend die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft. Am Montagvormittag ist dann ein Besuch beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris anberaumt. Die Themen des Gipfels in Salzburg am Mittwoch und Donnerstag, insbesondere die Migrationspolitik und der Brexit, dürften auch die Agenda der Gespräche mit Merkel und Macron bestimmen. Ein weiterer Schwerpunkt wird der für Dezember in Wien geplante Afrika-Gipfel sein, der im Zeichen von “Hilfe vor Ort” stehen soll.