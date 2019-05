Kurz erklärt sich zu Vorwürfen gegen Vizekanzler

Nach der Veröffentlichung des Skandal-Videos mit Vizekanzler Heinz-Christian Strache dürfte der Samstag eine Entscheidung über das politische Schicksal des FP-Chefs und womöglich auch der türkis-blauen Koalition bringen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat eine Stellungnahme zu den schweren Vorwürfen gegen seinen Regierungspartner angekündigt. Im Vorfeld wurde bereits über Neuwahlen spekuliert.

“Spiegel” und die “Süddeutsche Zeitung” hatten Freitag ein Video veröffentlicht, auf dem der FPÖ-Chef im Juli 2017 mit einer vermeintlichen russischen Investorin in Ibiza über millionenschwere verdeckte Parteispenden spricht und für den Fall einer Regierungsbeteiligung Staatsaufträge in Aussicht stellt. Die vermeintliche Oligarchen-Nichte war allerdings ein “Lockvogel”, das Video wurde in der verkabelten Villa heimlich mitgefilmt.