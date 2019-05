Kurz empfing chinesischen Parlamentspräsidenten

Der um sein Amt kämpfende Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat es sich am Dienstagvormittag nicht nehmen lassen, den chinesischen Parlamentspräsidenten Li Zhanshu im Bundeskanzleramt zu empfangen. "Es ist eine große Freude", sagte Kurz zum Auftakt des Delegationsgesprächs mit der Nummer drei des Politbüros der chinesischen Kommunistischen Partei.

Der erste Kommentar unter dem Tweet des Kanzlers lautete “Rücktritt”, auch in zahlreichen weiteren Kommentaren wurden Anspielungen auf die Regierungskrise gemacht. So wurde Kurz ironisch empfohlen, doch das Thema Menschenrechte zu erwähnen. Die chinesischen Gesprächspartner würden das ohnehin nicht mitbekommen, weil sie “immer noch über #Strachevideo lachen”.

Li war für die offizielle Übergabe des Pandamännchens Yuan Yuan an den Tiergarten Schönbrunn nach Wien gekommen. Wegen einer ÖVP-Parteisitzung aufgrund der Regierungskrise hatte der Kanzler am gestrigen Montag nicht an der Übergabe teilnehmen können, anders als Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Dieser hatte die Nummer drei des chinesischen Staates auch in der Hofburg empfangen.