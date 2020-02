Kurz bei Deutschlands Bundespräsident Steinmeier

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird am Dienstag vom deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in Berlin empfangen. Das Treffen findet um 14.00 Uhr im Schloss Bellevue, dem Amtssitz des deutschen Staatsoberhauptes, statt. Schon eine Stunde später steht eine Begegnung des ÖVP-Chefs mit der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem Programm.

Mit Kramp-Karrenbauer will Kurz unter anderem über die Situation in der Europäischen Volkspartei (EVP) sprechen. Zu der Parteifamilie gehören sowohl ÖVP als auch CDU.

Bereits am Vormittag wird Kurz mit dem Präsidenten des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, über Wirtschaftsfragen sprechen. "Deutschland ist unser wichtigster Handelspartner mit einem Handelsvolumen von 100 Milliarden Euro", hatte Kurz in der Pressekonferenz mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag, dem ersten Tag seiner Berlin-Reise betont. Außerdem kämen jährlich über 14 Millionen Gäste aus Deutschland nach Österreich.