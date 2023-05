Kurse für Exoten-Sachkundennachweis in Tiergarten Schönbrunn

Wer in Wien exotische Tiere in der Wohnung als Haustier halten will, muss seit Jahresanfang einen Sachkundenachweis vorweisen. Ab sofort bietet das Team von Expertinnen und Experten des Tiergarten Schönbrunns die verpflichtenden Kurse für die Haltung von Reptilien, Amphibien oder Papageienvögel an. Aufgeklärt wird darin über die richtige Pflege, gesetzliche Haltungsbestimmungen oder auch den sicheren Umgang, wie der Tiergarten am Dienstag mitteilte.

"Wenn man sich vor der Anschaffung eines Tieres intensiv mit dessen Bedürfnissen auseinandersetzen muss, kann Leid bei den Tieren und Frustration bei den Tierhaltern bereits im Vorfeld verhindert werden", sagte Anton Weissenbacher, zoologischer Abteilungsleiter und einer der Kursleiter im Tiergarten Schönbrunn. Der Zoo begrüßt die neue Regelung in Wien ausdrücklich.

Viele Tiere, wie etwa die Griechische Landschildkröte, ein Bartagame oder ein Blaukrönchen, seien laut Tiergarten oft zu schnell gekauft. Zuhause folge dann häufig das bittere Erwachen. "Oft werden die Kosten für eine artgerechte Unterbringung und auch der Pflegeaufwand unterschätzt", so Weissenbacher. Vor einem Kauf sollten sich die Frauen und Männer überlegen, wer etwa im Falle eines Urlaubs auf die Tiere achten kann und ob ausreichend Platz für das Terrarium vorhanden ist. Sogenannte "Einsteiger-Reptilien" gibt es für den Experten nicht.

Der Tiergarten kooperiere gerade bei bedrohten Reptilien sehr häufig mit privaten Haltern, die gute Zuchterfolge verzeichnen und über viel Expertenwissen verfügen. Bei vielen Tiergruppen, insbesondere bei Fischen, Amphibien, Reptilien und Vögeln, sei ein funktionierender Artenschutz außerhalb des natürlichen Lebensraumes ohne private Experten nicht mehr denkbar. Auch die meisten Tierpflegerinnen und Tierpfleger hätten als Kind mit der Haltung eines Exoten angefangen.

Aktuell gibt es den Sachkundenachweis für Reptilien, Amphibien und Papageienvögel nur in Wien. Laut Tierschutzombudsstelle Wien ist das Interesse an den Kursen groß. Mehrere hundert Personen hätten sie bereits absolviert. Der Ablauf der Kurse ist für alle Anbieter standardisiert. Sie dauern vier Stunden und die Teilnahmegebühr beträgt 40 Euro. Im Tiergarten finden die Kurse in einem Seminarraum statt, somit ist zusätzlich zur Kursgebühr kein Eintritt zu bezahlen.

Als Vorbild der Exoten-Regelung in Wien gilt der Sachkundenachweis für Hundebesitzerinnen und -besitzer. Der Nachweis muss bei der behördlichen Meldung, die für derartige Wildtiere im bundesweiten Tierschutzgesetz vorgeschrieben ist, vorgezeigt werden. Tierhalter, die ihren geschuppten oder gefiederten Liebling bereits angemeldet haben, mussten den Nachweis aber nicht nachbringen. Er gilt nur für Neu-Besitzer, die dies seit diesem Jahr erstmals für die betreffende Tierart tun. Anlass waren nicht zuletzt Fälle, in denen ausgesetzte Tiere entdeckt werden und die von der Überforderung ihrer Halter zeugen.

(S E R V I C E - Eine Anmeldung und weitere Informationen zu den Kursen sind unter abrufbar.)