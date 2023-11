Kupnik und Aberer stehen vor der großen Premiere auf der Theaterbühne

Der erste Auftritt der zwei Hobby-Schauspielerinnen Marlies Kupnik aus Batschuns und der Koblacherin Sandra Aberer rückt näher.

KOBLACH/ZWISCHENWASSER. Jetzt geht es ans Eingemachte. Die monatelange Probezeit ist vorbei. Die beiden humorvollen Ladies Sandra Aberer aus Koblach und die Batschunserin Marlies Kupnik feiern am Dienstag, 28. November, 20 Uhr, Löwensaal Hohenems die große Premiere vom Theaterstück „Alle Jahre (ned scho) wiedr“. Der Entschluss, es dieses Jahr wirklich ganz anders zu gestalten, ist wohl mehr ein naiver, von vornherein zum scheitern verurteilter, Gedanke. Und genau diese Tatsache greifen die beiden Hobby-Schauspieler auf. Für Sandra Aberer ist es, nach mehr als zwanzig Jahren Abstinenz, damals mit der Formation „d´Wibar on Stage, eine Rückkehr auf die Kabarettbühne“ und ein Perspektivenwechsel. Seit mehr als einem Jahrzehnt begleitet Aberer als Regisseurin unter anderem Barbara Baldini, Martin Weinzerl und „Oma Lilli“ alias Christian Mair. Marlies Kupnik, seit vielen Jahren Mitarbeiterin beim Arbeitsmarktservice in Feldkirch, hat schon viel Bühnenluft mit unterschiedlichen Rollen der Theatervereine des Landes eingeatmet. Mit viel Mut und Spielfreude tritt Kupnik seit vielen Jahrzehnten auf der Bühne auf. „Ich freue mich sehr auf die weihnachtlichen Abende zusammen mit Sandra auf der Bühne. Es hat sich schon eine innige Freundschaft entwickelt“, so Marlies Kupnik. Unterstützt werden die beiden Powerladies von Sandra Hoyler, welche mit ihrer Erfahrung in der Eventorganisation wertvolle Dienste leistet. Fixstarter an der Technik ist Markus Gstrein. Den Besucher erwartet eine etwa 90-minütige „scheinheilige“ Auszeit vom Weihnachtsgetümmel. Und je näher die Premiere „Alle Jahre (ned scho) wiedr“ kommt, umso mehr steigt für Sandra Aberer und Marlies Kupnik das „Lampenfieber“ und der Puls. Die Premiere und die beiden Aufführungen am 2./3. Dezember in Muntlix sind bereits ausverkauft.VN-TK