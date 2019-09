Kunterbuntes Kinderatelier

Von Oktober 2019 bis Februar 2020 findet jeweils mittwochs von 14 bis 17 Uhr erneut das Kunterbunte Kinderatelier im ProKonTra, Kaiser-Franz-Josef-Straße 29, statt.

Es ist ein kostenloses Angebot des Vereins „Zack & Poing“, wird von der Stadt Hohenems unterstützt, und richtet sich an Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren.

Bereits in den vergangenen Jahren fand das Atelier bei Kindern, die Freude an kreativen Angeboten haben, großen Anklang: Zirkus-Werkstatt, Bewegungs- und Kooperationsspiele, Konzentrations- und Balanceübungen, Musik-Workshops, Spielangebot, Kinderkochklub und vieles mehr stehen auf dem Programm. Die ausgebildeten Zirkus- und Theaterpädagogen kümmern sich mit viel Freude und Einfühlungsvermögen um die Kinder.