Kunterbunt den Herbst genießen

Mit der großen Sonderschau „Zäm sicher! Blaulicht & Blackout“ startet die Herbstmesse vom 7. bis 11. September in ihre 74. Auflage. In „hoamelig“ herbstlicher Atmosphäre wird das Messequartier Dornbirn zum traditionellen Treffpunkt in der Region, bei dem es dieses Jahr neben den Klassikern viel Neues zu erkunden gibt.

Die Herbstmesse ist ein Ort, um Freunde und Familie zu treffen, alte Bekanntschaften zu pflegen und gemeinsam einen schönen Tag zu genießen. Für die sieben Themenbereiche Wohnen & Einrichten, Haus & Handwerk, Haushalt & Küche, Gesundheit & Wellness, Schönheit & Lifestyle, Ernährung & Genuss und Familie & Information stehen dieses Jahr, bis auf die Hypo Vorarlberg Halle 11, wieder alle gewohnten Hallen für die Herbstmesse zur Verfügung. In den Hallen und auf 18.000 m² Freigelände präsentieren die zahlreichen Aussteller(innen) auf Vorarlbergs größtem Marktplatz die neusten Trends, innovative Produkte und Dienstleistungen. Neben den altbewährten Messe-Klassikern wie den Burgenländer Winzern, der Modeschau, dem Messe-Hennele und dem Mohrenbräu-Wirtschaftszelt erwartet die Besucher(innen) ein spannendes Programm. Bei der Sonderschau „Zäm sicher! Blaulicht & Blackout“, dem Messe Show Express, präsentiert von der ÖBB, dem SportClub – Vorarlbergs größter Sportbühne und dem abwechslungsreichen Familienprogramm gibt es für die Besucherinnen und Besucher viel zu entdecken. Fünf Tage lang heißt es sehen, hören, staunen und nach Lust und Laune einkaufen.

Es wird sportlich in der Halle 3

Der SportClub auf der Herbstmesse ist Vorarlbergs größte Sportbühne. Rekordverdächtig, informativ, spannend und live: Sport total. Zahlreiche Sportarten wie Tauchen, Badminton oder Boccia präsentieren sich in einem vielseitigen Programm. Es gastieren Olympia­sieger und Finisher(innen), Sportler(innen) und Funktionäre im SportClub und auf der Bühne. Bei der Sportunion erwartet die kleinen und großen Besucher(innen) tolle Unterhaltung mit Geschwindigkeitsmessung von Torschüssen, eine vielseitige Auswahl an Sportvereinen, sportliches Rahmenprogramm mit Minitischtennis, Spikeball und Minigolf. Ihr Können am Billardtisch dürfen die Besucher(innen) beim Vorarlberger Billard Verband unter Beweis stellen. Am Samstag und Sonntag findet zudem der internationale Jugendvergleichskampf statt.

© Udo Mittelberger

Regional und nachhaltig