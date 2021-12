Kunstwerke als Narrative

Die Künstlerin Sigi Fritsche erfüllte sich mit ihrer Galerie Kukuphi einen Lebenstraum.

Die private Galerie hat sich in den letzten Jahren in der Kunstszene einen Namen gemacht und ist dabei mehr als ein reiner Ausstellungsort für Kunstwerke.

Ich habe die Galerie Kukuphi in erster Linie deshalb gegründet, um meine eigenen Kunstwerke auszustellen“, erklärt Sigi Fritsche, Inhaberin der privaten Bludenzer Galerie. Kunst hat immer schon ein wichtiges Element in ihrem Leben gebildet. Nach einem Kunststudium an der Universität Innsbruck blieb der Künstlerin neben ihren sechs Kindern wenig Zeit, um ihre Leidenschaft für das Malen auszuleben. „Erst als das letzte Kind ausgezogen war, habe ich dann ab dem Jahr 2015 den Partyraum der Kinder als Malraum für mich umgestaltet.“ Dieser Raum für sich selber, wie die Autorin Virginia Woolf dies mit „A room of one’s own“ ausdrückt, wurde fortan intensiv genutzt: „Ich verbringe sehr viel Zeit im Atelier. Meistens bin ich am Abend dort. Beim Malen vergesse ich völlig die Zeit, ich gehe völlig darin auf. Normalerweise höre ich Musik dazu, die meiner jeweiligen Stimmung entspricht. Glücklicherweise kann ich Krach machen, so viel ich will.“