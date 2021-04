Kunstsammler Franz Wojda 81-jährig gestorben

Der aus Kärnten stammende Manager, Betriebswirtschafter, Universitätsrat und Kunstsammler Franz Wojda ist gestorben. Das gab die Galeristin Rosemarie Schwarzwälder am Samstag bekannt. "Seine Leidenschaft für die zeitgenössische Kunst war sprichwörtlich und durchdrang sein Leben", hieß es. "Unsere jahrelange Freundschaft und persönliche Verbundenheit basierte auf seiner und meiner unermüdlichen und quasi unersättlichen Neugierde und Begeisterung für Kunst."

Wojda wurde am 29. Oktober 1939 in Mühldorf (Kärnten) geboren. Er studierte Betriebswissenschaften an der damaligen Technischen Hochschule Wien, wo er in der Folge als Universitätsassistent am Arbeitswissenschaftlichen Institut arbeitet, promovierte und sich habilitierte (Habilitationsgebiet: Arbeitsorganisation und Arbeitstechnik). 1975 wurde Wojda zum Ordinarius für Betriebswirtschaftslehre und Vorstand des Arbeitswissenschaftlichen Instituts der Technischen Universität Wien berufen und war bis zu seiner Emeritierung im September 2008 an dem Institut tätig. Der Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Arbeit war die Entwicklung der Arbeitswelt, Gestaltung von Büro- und Industriegebäuden und Arbeitsorganisation.