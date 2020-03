Kunstraum Dornbirn: Die Eröffnung findet statt

Die Ausstellung „Take a Walk on the Mind Side“ wird am Donnerstagabend eröffnet.

Dornbirn. Es regnet in Strömen, ohrenbetäubender Donner ist zu hören und Blitze sind durch die beschlagenen Fenster zu sehen. Ein Unwetter geht im Kunstraum Dornbirn nieder – allerdings auf ungewöhnliche Art. Das ortsspezifische Projekt „Locked In!“ des österreichischen Künstlers Werner Reiterer lässt den Kunstraum Dornbirn zur Skulptur im öffentlichen Raum werden.

Die Gäste der Ausstellungseröffnung werden gebeten, nicht vor 20 Uhr zu erscheinen.

Werner Reiterer

Take a Walk on the Mind Side

Eröffnung 12. März 2020 um 20 Uhr

Begrüßung Gerald Matt, Präsident Kunstraum Dornbirn

Einführung Thomas Häusle, Leiter Kunstraum Dornbirn

Ausstellung bis 17. Mai Montagehalle, Jahngasse 9, Dornbirn

Täglich 10 bis 18 Uhr

Vermittlung

Künstlergespräch am 13. März um 14 Uhr