Kunstmeile Krems 2024: Von Simpsons bis Schiele

Die Kunstmeile Krems wartet nächstes Jahr mit 23 neuen Ausstellungen in ihren fünf zentralen Museen auf. Begangen werden nach Angaben vom Freitag in Summe sechs Jubiläen, darüber hinaus vergibt die Stadt Krems im November 2024 erstmals den Erich-Grabner-Preis für künstlerische Grafik.

Die Kunsthalle Krems bringt ab 27. April den britischen Shootingstar Thomas J Price nach Österreich. Es ist die erste Ausstellung des Bildhauers in Europa außerhalb seines Heimatlands, wurde per Aussendung angekündigt. Zu erwarten sind überdimensionale Skulpturen, die die Community der People of Colour thematisieren. Die Landesgalerie NÖ lädt mit Meisterwerken aus der Landessammlung zu einer Reise durch Niederösterreich ein. Unter dem Titel "Unterwegs. Reise in die Sammlung" werden vom 9. März an Künstlerinnen und Künstler wie Maria Egner, Oskar Kokoschka, Egon Schiele oder Olga Wisinger-Florian präsentiert.