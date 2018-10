Kunsthistorisches Museum widmet sich dem Privilegium maius

Lügen, Verdrehungen und falsche Behauptungen sind seit jeher ein gängiges Mittel zur Verwirklichung eigener Ziele. Auch in der Politik. "Man glaubt, dass im frühen Mittelalter rund die Hälfte der Urkunden Fälschungen waren", sagte heute Franz Kirchweger bei der Presseführung zur Ausstellung "Falsche Tatsachen" im Kunsthistorischen Museum. Diese widmet sich ab 16. Oktober dem Privilegium maius.

Nicht nur, dass der junge, ambitionierte Herzog Rudolf IV. von Österreich (“Rudolf, der Stifter”) es wenige Jahre vor seiner Gründung der Universität Wien mit der historischen bzw. wissenschaftlichen Wahrheit in eigener Sache nicht sehr genau nahm, schoss er bei der in Auftrag gegebenen Fälschung auch deutlich übers Ziel hinaus: In einer angeblichen Urkunde aus 1058 ließ er den römisch-deutschen König Heinrich IV. den Babenbergern Privilegien bestätigen, die auf die römischen Kaiser Julius Caesar und Nero zurückgingen. Eine Unverfrorenheit, für die der von Karl IV. hinzugezogene Gutachter Francesco Petrarca nur Spott und Hohn übrig hatte. Bemerkenswert: Das politische Ziel, nämlich die Aufwertung des Hauses Habsburg, wurde dennoch erreicht.

In der bis 20. Jänner 2019 laufenden Schau werden nicht nur alle Originaldokumente gezeigt, sondern auch einige Kunstwerke, die Rudolf IV. darstellen. So wurde eigens seine Statue vom Singertor am Stephansdom abgenommen und als Leihgabe zur Verfügung gestellt: Sie zeigt den jungen Herzog mit dem Erzherzogshut als prägnantestes Zeichen für jene Sonderrechte, die er mit der Fälschung des Privilegium maius für sich und sein Haus in Anspruch nahm.