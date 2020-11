Kunsthistorisches Museum mit neuen Formaten

Das Kunsthistorische Museen wartet im Lockdown mit neuen Formaten auf. Auf Instagram werden wöchentlich virtuelle Führungen durch die Gemäldegalerie angeboten, auf YouTube verschiedene Artist Talks fortgeführt, und auf der Webseite des Museums kann man sich durch die Meisterwerke der Sammlung klicken. Auch das Weltmuseum und das Theatermuseum können digital besucht werden, teilte der KHM-Museumsverband mit.

Jeden Mittwoch um 17.30 Uhr gibt es am Instagramkanal des Kunsthistorischen Museums eine Liveführung durch die Gemäldegalerie "mit frischem Blick auf Alte Meister". Über das Instagram-Votingtool können die Follower die Themen mitbestimmen. Ziel sei, die "aktuell angespannte Gefühlslage vieler Menschen etwas aufzuheitern". Am 18. November steht etwa unter anderem das Thema "Grumpy Cats and Friends" zur Auswahl.