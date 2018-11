Kunsthalle Krems widmet Per Kirkeby eine Retrospektive

Es hätte eine Geburtstagsausstellung zum 80er werden sollen, nun ist es eine Gedenkausstellung geworden: Dem im Mai verstorbenen dänischen Maler Per Kirkeby widmet die Kunsthalle Krems eine große, von Florian Steininger kuratierte Retrospektive. Die Eröffnung erfolgt am Samstagabend, die Personale läuft bis zum 10. Februar 2019.

“Im Fokus seiner Kunst steht vor allem die Natur – als elementare Qualität, in reine Malerei übersetzt”, charakterisiert Steininger, der Leiter der Kunsthalle Krems, das Schaffen Kirkebys. Dieser selbst wird in der Ausstellung zitiert mit einem Ausspruch über seine künstlerische Herangehensweise: “Ich hab schon viel kaputt gemacht, dass es echt besser wird. Was immer mich gestört hat, ist eine gewisse Art von Nettigkeit.” Kirkebys Kunst sind mancherlei Attribute zuordenbar, “nett” ist wohl nicht darunter.