Kunsteisbahn Gastra: 20.000-Besucher-Marke überschritten

Der 20.000ste Eintritt auf der Kunsteisbahn Gastra wurde heuer so früh wie nie verzeichnet. Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall und Gemeinderat Helmut Jenny überraschten die 20.000ste Besucherin mit einer Saisonkarte für die nächste Eislaufsaison.

Lena Weiß aus Röthis freute sich sehr, als Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall und Gemeinderat Helmut Jenny sie beim Fasching auf dem Eis am Samstag, 8. Februar, auf der Kunsteisbahn begrüßten und ihr einen Gutschein für die Saisonkarte 2020/2021 überreichten. „Dies ist im übertragenen Sinn ein Dank an alle Besucherinnen und Besucher für ihr Interesse am Eissport“, so Wöß-Krall. Besonders erfreulich ist für sie der frühe Zeitpunkt der 20.000er Marke: „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals so früh so viele Besucher gezählt haben. Der bisher schneearme Winter hat heuer wohl besonders viele aufs Eis gelockt. Ich bin sehr froh, dass wir eine solch gute Alternative zu anderen Wintersportarten haben.