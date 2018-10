Kunstausstellung lockte zahlreiche Besucher

Richard Blaas öffnete zwei Tage lang seine Kunstwerkstatt.

Dornbirn. „Metall, Stein und Holz kunstvoll in Szene gesetzt“, unter diesem Motto lud Richard Blaas vergangenes Wochenende Freunde, Fans seiner Kunst und Nachbarn in sein einzigartiges „Kreativ-Atelier“ im Dornbirner Beckenhag. Zahlreiche Interessierte ließen es sich nicht nehmen, sich einen Einblick in die abwechslungsreiche und beeindruckende Ausstellung zu verschaffen. So manches Kunstwerk fand dann auch einen neuen Besitzer.