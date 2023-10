Kunstakademie erhält Exzellenzzentrum für Konservierung

Die Akademie der bildenden Künste Wien erhält im Wiener Arsenal ein universitäres Exzellenzzentrum für Konservierung und Materialwissenschaft in der Kunst. Dafür wird die denkmalgeschützte "Ballonhalle" aus dem Jahr 1916 von der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) um 50,1 Millionen Euro umgebaut. Das Bildungsministerium habe die Planungsfreigabe für das Bauprojekt erteilt, hieß es heute seitens der Kunstakademie.

Ein Architekturwettbewerb soll noch im Oktober starten. Bei dem Umbau, der im Dezember 2025 beginnen und auch einen modernen Zubau inkludieren soll, werde "auf eine besonders klimafreundliche Bauweise geachtet und der Nachhaltigkeitsstandard klimaaktiv Gold angestrebt", wurde in einer Aussendung betont.

Auf einer Nutzfläche von rund 3.800 Quadratmetern sollen Werkstätten, Labore und Veranstaltungsräume für das neue Zentrum für Konservierung und Materialwissenschaften der Akademie der bildenden Künste Wien untergebracht werden. Es gehe um "verbesserte Arbeitsbedingungen für das Institut für Konservierung und Restaurierung und das Institut für Naturwissenschaften und Technologie in der Kunst", so Rektor Johan F. Hartle. "Mit diesem Zentrum setzen wir zugleich einen Akzent für die Arbeit am kulturellen Erbe des Kulturstandortes Österreich." Die Fertigstellung ist für Herbst 2027 geplant.