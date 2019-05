Kunst wird im Schoren großgeschrieben

Die Schüler des BORG Schoren geben einen Einblick in ihr kreatives Schaffen.

Dornbirn. Das BORG Schoren beteiligt sich mit einem bunten Ausstellungsprogramm an den österreichweiten KuBi-Tagen und lädt alle Interessierten dazu ein. Vom 20. bis 24. Mai 2019 geben die Schorener Gymnasiasten einen Einblick in ihr vielfältiges künstlerisch-kreatives Schaffen. Dabei wird die Schule zur Kunstgalerie – ausgestellt werden Arbeiten von Unterstufe- und Oberstufe-Klassen wie Malereien, Grafiken, Skulpturen, textile und technische Werkstücke und Architekturmodelle. Die KuBi-Tage (Tage kultureller Bildung) an Schulen finden bundesweit statt. Ziel der Aktionstage ist es, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die kreativen, künstlerischen und kulturellen Aktivitäten an Österreichs Schulen zu lenken.