Kunst.voll – Hobbykunst im Kreativraum

Vom 17. bis 27. November 2022 ist es wieder soweit: Vier Hohenemser Hobby-Künstler stellen sich mit ihren Kunstwerken im Kreativraum in der Marktstraße 8 vor.

Waltraud Kircher, autodidaktische Malerin in Hohenems, stellt in dieser Zeit ihre Werke der abstrakten Malerei aus. „Für mich ist Malen ein Tanz mit der Farbe. Die Malerei gibt mir die Freiheit, meine Fantasie frei zu entfalten“, so die Künstlerin. Seit 2022 ist sie mit ihrem Atelier in der St.-Gebhard-Straße 2 beheimatet.