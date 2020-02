Kunst im Kaplan Bonetti Haus

In den Kaplan Bonetti Wohnprojekten, einer Einrichtung der stationären Wohnungshilfe in Dornbirn, wurde im vergangenen Jahr mit der Ausstellung „Wer is(s)t nicht gerne unter Palmen“ von Gernot Bösch das Projekt „Kunst in der Kantine“ aus der Taufe gehoben.

Nun erfuhr dieses Konzept mit dem Partizipationsprojekt „Alltagsbilder“ und May-Britt Nyberg Chromy seine Fortsetzung.

Die Feldkircher Künstlerin entwickelte und gestaltete gemeinsam mit vierzehn, in Kaplan Bonetti Projekten wohnenden und arbeitenden Menschen vielfältige Collagen.

Dafür sammelten die „Künstler und Künstlerinnen“ verschiedene Alltagsgegenstände, verklebten sie auf Leinwand und bemalten sie.

Zur Ausstellungseröffnung konnte Geschäftsführerin Cornelia Matt zahlreiche Gäste begrüßen.

Neben der Nationalratsabgeordneten Nina Tomaselli, Landesrätin Katharina Wiesflecker und den Stadträtinnen Marie-Louise Hinterauer und Juliane Alton waren auch Bundesrat Adi Gross, Alfons Meindl (Katholische Kirche Dornbirn), Michael Meyer (Evangelische Kirche Dornbirn), Claudio Tedeschi (Caritas Vorarlberg), Harald Panzenböck (Leiter Kaplan Bonetti Arbeitsprojeke), Künstler Gernot Bösch, Bettina Bohne, Alois Galehr und Gernot Riedmann, Schriftstellerin Gabriele Bösch, Esther Köb (Landestheater Bregenz), Musiker Benny Gleeson und Immobillienberater Franz Luschnig ins Kaplan Bonetti Haus gekommen.

Bis 30. Juni 2020 können die Werke in der Kantine bestaunt werden. Anschließend werden sie in den öffentlichen Räumlichkeiten des Hauses permanent ausgestellt. SIE