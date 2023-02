Kunst Haus Wien wird modernisiert und erhält neue Dauerschau

Das Kunst Haus Wien wird baulich im Sinne von Gründer Friedensreich Hundertwasser modernisiert und erhält erstmals seit der Eröffnung 1991 eine neue Dauerausstellung. Das wurde heute bei einer Pressekonferenz bekanntgegeben. "Es wird sich viel tun in den nächsten Jahren", sagte Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ), bei dem das Haus als Betrieb der Wien Holding seit 2007 ressortiert. Es sei "der ideale Ort, wenn es darum geht, das Bewusstsein für den Klimawandel zu schärfen".

Im Frühsommer soll der Prozess dafür starten, die eigentlichen Bauarbeiten beginnen voraussichtlich im Juni. "Wir rechnen mit einem halben Jahr Schließzeit, vielleicht geht es auch schneller", sagte Riedl. Zu sehen gibt es dennoch etwas, denn "während des Umbaus tritt das Museum vor die Tür". In dem Outreach-Programm "CLOSE(D)" bespielen 13 Künstler und Künstlerinnen Orte rund um das Museum und versammeln vielfältige ökologische Perspektiven auf Gegenwart und Zukunft. Das Ganze soll in die Wiener Klima Biennale 2024 münden, deren neu bestellte Chefs Claudius Schulze (Künstlerische Leitung) und Sithara Pathirana (Programmleitung) heute "herausragende Einzelpositionen" ebenso in Aussicht stellten wie ein "in die Breite gehen". Schließlich wolle man "alles, was mit der Klimakrise zusammenhängt" (Schulze), zu integrieren versuchen.