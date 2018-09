Kunst gegen Bares: Österreich-Premiere in Dornbirn

Nach Erfolgen in über 40 deutschen Städten holt das Slamlabor Vorarlberg das Format nun endlich nach Österreich und zwar am 08.09. ins TiK in Dornbirn!

Dornbirn. Sechs talentierte Künstler aus unterschiedlichen Bereichen kämpfen im Wettstreit um die Gunst des Publikums. Jeder Künstler wird am Ende seiner Performance mit einem Sparschwein ausgestattet. Jetzt sind die Gäste an der Reihe: Wer hat am Meisten überzeugt? Füllet die Sparschweine, wie es euch beliebt und wir küren das erste Vorarlberger „Kapitalistenschwein des Monats!“ Kunst gegen Bares – heißt das neue Event-Highlight in Dornbirn. “Die Künstler dürfen natürlich das Geld, was in den Sparschweinen landet behalten”, erklärt Veranstalter Lukas Wagner. “Mit dem Eintritt unterstützen die Gäste junge Kunst und schenkst die Möglichkeit noch viele weitere, innovative Formate in Vorarlberg umzusetzen und junge Talente zu fördern! ETU

Hochkarätiges Line-Up

Bereits zur Premiere dürfen wir eine Vielzahl an Talenten bei uns begrüßen:

• Robert Malakov

bekannter Vorarlberger Musiker mit einer Stimme wie kein Zweiter!

• Johnny Diablo

Ungarischer Zaubermeister und Sieger des Magic Slam Austria

• Samt

Hip Hop-Kunst vom Feinsten, „Real“-Talk

• The Eight Balls

Diese Band heizt richtig ein. Musik, die mitreißt und Emotionen in Wallung bringt.

• Joshua Endress

Kartentrickser, Illusionist und Zauberer der ersten Stunde

• Jay Man & Ines Strohmaier

Slam Poetry und Sprachkunst aus hochkarätigen Mündern

Tickets: Veranstaltungstickets für das Event gibt es per Vorreservierung online über das TiK-Theater: Ticketsreservierung

Ansonsten gilt: Begrenzte Resttickets gibt es an der Abendkasse