Kunden wollen Nachhaltigkeit, aber nicht dafür zahlen

Der Druck der Öffentlichkeit zu mehr Nachhaltigkeit ist hoch, sagt Alexander Birken, Chef der deutschen Otto-Gruppe. Allerdings seien die Kunden nicht bereit, dafür mehr zu zahlen. Bei gleichwertigen und gleichpreisigen Produkten würden sie aber zur nachhaltigeren Variante greifen. Die Otto-Gruppe bemühe sich sehr um Nachhaltigkeit, wirklich unter Kontrolle habe man das aber nur beim eigenen Sortiment.

Ein besonderes Vorzeigeprogramm der Gruppe ist das 2005 von Michael Otto gestartete Projekt "Cotton made in Afrika", das "Millionen von Farmern" in der Sahel-Zone ermögliche, ohne künstliche Bewässerung und mit minimalem Pestizideinsatz für den Weltmarkt zu produzieren, so Birken. Auch dass nur Bauern teilnehmen dürfen, deren Kinder, insbesondere Töchter, in die Schule gehen, mache einen großen Unterschied. Allerdings seien die Kunden in Europa nicht bereit, dafür fünf Euro mehr zu zahlen, daher habe das Programm so aufgesetzt werden müssen, dass die Produkte am Weltmarkt konkurrenzfähig sind, vermerkt Birken.