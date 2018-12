Kunasek zieht positive Bilanz über EU-Vorsitz

Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) hat am Mittwoch eine positive Bilanz über den österreichischen EU-Ratsvorsitz gezogen. Er sprach von Sicherheits- und verteidigungspolitischen Erfolgen wie die Einigung auf den europäischen Verteidigungsfonds. In der vom Aus bedrohten Mittelmeer-Mission Sophia gibt es allerdings keine Fortschritte.

“Ich kann ihnen nichts Neues berichten”, sagte Kunasek vor Journalisten in Wien auf die Frage nach dem Fortbestand von Sophia, deren Mandat mit Jahresende ausläuft. Italien hat zuvor erneut mit einem Ausstieg aus der Mission gedroht. Kunasek äußerte Verständnis für Italien. Gleichzeitig sprach er sich dafür aus, “alles daran zu setzen, die Mission nicht abzubrechen”, weil es “kein gutes Zeichen für die EU” sei. Es sei eine Frage des “politischen Willens”. Der Ball liege bei den EU-Staats- und Regierungschefs.

Der Leiter der Direktion für Sicherheitspolitik, Generalmajor Johann Frank, ergänzte, dass “eine interimistische Lösung” bei Sophia denkbar wäre. Die Anzahl der Aufgriffe von Menschen in Seenot sei mit rund 180 pro Monat “überschaubar”. Frank betonte außerdem das breite Aufgabenspektrum der Mission, die auch für die Unterbrechung von Schmuggel und illegalem Waffenhandel oder die Ausbildung der libyschen Küstenwache zuständig sei.

Gleichzeitig erklärte er: “Wir sind hier noch nicht bis zum Abschluss gekommen.” Aber es sei steigendes Interesse wahrnehmbar, besonders von Ländern, die in den vergangenen Jahren “unter Leidensdruck gelebt haben” und “wissen, dass es schnell gehen kann, dass Migrationsflüsse sich zu Spitzen entwickeln können”.

“Wir sehen Möglichkeiten, Frontex bis zum Endausbau mit militärischen Mittel zu unterstützen”, sagte der Minister. Konkret könnte Österreich etwa Experten oder Unterstützung im Bereich Logistik, Aufklärung oder auch Transport beisteuern. Von den beschlossenen 10.000 Mann für den Außengrenzschutz ist die EU-Grenzschutzmission derzeit noch weit entfernt. Frank formulierte es so: “Frontex hat derzeit insgesamt in etwa die gleiche Anzahl im Einsatz wie Österreich alleine Soldaten an der Grenze.” Er nannte die Zahl von 1.258.